В Ленобласти неизвестный пытался вскрыть банкомат в торговом центре

На данный момент правоохранительные органы разыскивают подозреваемого.

В Сосновоборском районе неизвестный пытался взломать банкомат. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 24 ноября. В дежурную часть поступило сообщение, что в торговом центре на проспекте Героев в Выборге вскрыт банкомат. Правоохранительные органы незамедлительно выехали на место преступления. Выяснилось, что злоумышленник в период с 02:00 до 04:00 взломал входную дверь торгового центра, а затем неустановленным предметом попытался достать деньги из банкомата.

В результате злоумышленник покинул место преступления с пустыми руками. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти транспортная полиция пресекла хищение дизельного топлива.

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