Житель Петербурга нашел чужой паспорт и присвоил его себе

Мужчину задержали за подделку документов.

Накануне полиция Курортного района задержала 51-летнего мужчину, которого подозревают в подделке документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Из материалов дела следует, что мужчина нашел чужой паспорт и решил присвоить его себе. В документе он поменял фотографию. Когда правоохранители остановили петербуржца возле дома №68 по улице Ленинградской в поселке Песочный, они изъяли у него поддельный паспорт.

Мужчину доставили в полицию. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Подделка документов".

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