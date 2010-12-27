Мужчина зарезал свою мать на Софийской улице

Об этом он признался полицейским.

Во вторник, 30 июля около 5:00 в доме №43/1 на Софийской ул. безработный 44-летний мужчина зарезал собственную 79-летнюю мать. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Подозреваемый сам вызвал полицейских. Он рассказал, что во время ссоры нанес матери множественные колото-резанные ранения по всему телу. Труп пожилой женщины сотрудники правопорядка нашли в парадной.

Мужчину задержали и возбудили дело по статье за убийство. В 2002 он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, но тогда его простили за деятельное раскаяние.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что молодой человек выпрыгнул с 11-го этажа на Московском проспекте.

Фото: Pixabay