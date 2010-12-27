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Мужчина зарезал свою мать на Софийской улице
Сегодня, 11:32
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Cherepanov

Мужчина зарезал свою мать на Софийской улице

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Об этом он признался полицейским.

Во вторник, 30 июля около 5:00 в доме №43/1 на Софийской ул. безработный 44-летний мужчина зарезал собственную 79-летнюю мать. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Подозреваемый сам вызвал полицейских. Он рассказал, что во время ссоры нанес матери множественные колото-резанные ранения по всему телу. Труп пожилой женщины сотрудники правопорядка нашли в парадной.

Мужчину задержали и возбудили дело по статье за убийство. В 2002 он уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, но тогда его простили за деятельное раскаяние.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что молодой человек выпрыгнул с 11-го этажа на Московском проспекте.

Фото: Pixabay

Теги: криминал спб, мужчина зарезал свою мать, преступление спб, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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