Житель Кронштадта дважды изнасиловал семилетнюю девочку в своей квартире

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семилетняя девочка стала жертвой педофила в Кронштадте. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию об этом сообщила мама ребенка. Женщина сообщила, что насильник – неработающий местный житель 1978 года рождения. Также она рассказала, что мужчина изнасиловал ее дочь в квартире на Кронштадтском шоссе 21 и 23 июня.

Полицейские задержали педофила в указанной квартире. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также стало известно, что первокурсник РГПУ им. Герцена развращал в соцсетях 12-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV