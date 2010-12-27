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Житель Кронштадта дважды изнасиловал семилетнюю девочку в своей квартире
Сегодня, 11:07
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nastya960

Житель Кронштадта дважды изнасиловал семилетнюю девочку в своей квартире

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Семилетняя девочка стала жертвой педофила в Кронштадте. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию об этом сообщила мама ребенка. Женщина сообщила, что насильник – неработающий местный житель 1978 года рождения. Также она рассказала, что мужчина изнасиловал ее дочь в квартире на Кронштадтском шоссе 21 и 23 июня.

Полицейские задержали педофила в указанной квартире. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также стало известно, что первокурсник РГПУ им. Герцена развращал в соцсетях 12-летнюю девочку.
Фото: Piter.TV

Теги: изнасилование, кронштадское шоссе, педофил
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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