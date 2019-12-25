Житель Колпино задержан после обнаружения на пожаре тела брата

На голове погибшего были обнаружены множественные травмы.

Полицейские накануне вечером у дома № 61 по Октябрьской улице в Колпино задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 48-летнего брата. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Вчера рано утром после тушения пожара в трёхкомнатной квартире на проспекте Ленина в Колпино спасатели обнаружили тело мужчины в сильно обгоревшем состоянии. На голове были обнаружены множественные травмы. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Подозреваемый в убийстве брата уже был ранее судим за наркотики и кражу.

Фото: Piter.tv