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Житель Колпино задержан после обнаружения на пожаре тела брата
Сегодня, 10:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Житель Колпино задержан после обнаружения на пожаре тела брата

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На голове погибшего были обнаружены множественные травмы.

Полицейские накануне вечером у дома № 61 по Октябрьской улице в Колпино задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 48-летнего брата. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Вчера рано утром после тушения пожара в трёхкомнатной квартире на проспекте Ленина в Колпино спасатели обнаружили тело мужчины в сильно обгоревшем состоянии. На голове были обнаружены множественные травмы. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Подозреваемый в убийстве брата уже был ранее судим за наркотики и кражу.

Фото: Piter.tv

Теги: избили, колпино
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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