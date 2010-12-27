Житель Колпино погиб по время пожара в Тосно

Огонь вспыхнул в частном доме на Коллективной улице.

В четверг, 15 августа, в Тосненском районе Ленобласти сгорел человек. Пожар в частном доме на Коллективной улице вспыхнул поздним вечером, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Огонь потушили в 22:00. Пожарные обнаружили на пепелище обгоревший человеческий труп. Предположительно, погиб 59-летний житель Колпино.

На данный момент устанавливаются причины пожара и личность погибшего.

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Фото: Pixabay