Житель Колпино погиб по время пожара в Тосно

В четверг, 15 августа, в Тосненском районе Ленобласти сгорел человек. Пожар в частном доме на Коллективной улице вспыхнул поздним вечером, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Огонь потушили в 22:00. Пожарные обнаружили на пепелище обгоревший человеческий труп. Предположительно, погиб 59-летний житель Колпино.
На данный момент устанавливаются причины пожара и личность погибшего.
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Фото: Pixabay
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