Массовое ДТП на КАД перед Большим Обуховским мостом спровоцировало пробку

В пятницу, 16 августа, на внутреннем кольце КАД перед Большим Обуховским мостом столкнулись шесть автомобилей. Легковушки встали в левом ряду, сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам очевидцев, из-за аварии от "МЕГИ" в сторону Пулково образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.
Некоторые водители отметили, что данном участке часто сталкиваются автомобили.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что на проспекте Стачек водители устроили "паровозик" из трех машин.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте
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