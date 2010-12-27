Массовое ДТП на КАД перед Большим Обуховским мостом спровоцировало пробку

По словам очевидцев, в аварии столкнулись сразу шесть легковых автомобилей.

В пятницу, 16 августа, на внутреннем кольце КАД перед Большим Обуховским мостом столкнулись шесть автомобилей. Легковушки встали в левом ряду, сообщили в ВК-сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, из-за аварии от "МЕГИ" в сторону Пулково образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

Некоторые водители отметили, что данном участке часто сталкиваются автомобили.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на проспекте Стачек водители устроили "паровозик" из трех машин.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте