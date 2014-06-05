Житель Колпино получит 100 тыс. рублей за перелом руки на гололеде

Мужчине потребовались операция и долгая реабилитация.

Житель Колпино, сломавший руку на гололеде, получит компенсацию за падение. 33-летнему мужчине выплатят 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Еще в прошлом году, выходя из подъезда, мужчина упал на наледи из-за течи с козырька. Пострадавший получил открытый перелом кисти. Мужчине потребовались операция и долгая реабилитация.

Пострадавший обратился в суд с претензией к организации, которая вовремя не провела очистку территории от наледи.

Средства взыскали с организации после наложения запрета на автопарк. Как отмечается, с начала года с этой же организации взыскали еще 190 тыс. рублей в пользу трех пострадавших петербуржцев.

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