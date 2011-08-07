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Жительница Калининского района предотвратил попытку незаконного сброса мусора

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Неизвестный разгружали фургон на улице Замшиной.

Жительница Калининского района заставила нарушителей, которые хотели незаконно сбросить мусор, убирать отходы обратно в фургон. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининского района.

Женщина сообщила, что сообщит в ЖКС о действиях водителя и пассажира "Газели". Машина была заполнена мусором. Инцидент произошел во дворе дома №56 на улице Замшиной. Мужчины хотели оставить гору мусора и уехать. 

По словам автора видео, несмотря на ее давление, часть мусора все же осталась. 

Ранее губернатор прокомментировал мусорный коллапс, который случился в Петербурге в начале года. 

Видео: администрация Калининского района

Теги: контейнерная площадка, мусор, отходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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