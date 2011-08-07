Жительница Калининского района предотвратил попытку незаконного сброса мусора

Неизвестный разгружали фургон на улице Замшиной.

Жительница Калининского района заставила нарушителей, которые хотели незаконно сбросить мусор, убирать отходы обратно в фургон. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининского района.

Женщина сообщила, что сообщит в ЖКС о действиях водителя и пассажира "Газели". Машина была заполнена мусором. Инцидент произошел во дворе дома №56 на улице Замшиной. Мужчины хотели оставить гору мусора и уехать.

По словам автора видео, несмотря на ее давление, часть мусора все же осталась.

Ранее губернатор прокомментировал мусорный коллапс, который случился в Петербурге в начале года.

Видео: администрация Калининского района