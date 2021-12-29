Вор брал из помещений ценную бытовую технику и телевизоры.

Житель Хабаровска переодевался в женскую одежду, чтобы грабить квартиры. Об этом рассказали представители правоохранительных органов по региону. В полиции установили, что подозреваемым является ранее не привлекавшийся к ответственности 33-летний местный житель Центрального района города. В декабре 2021 года он арендовал посуточно жилые помещения в Индустриальном районе. Мужчина благополучно съезжал с квартир, а затем спустя несколько дней возвращался для того, чтобы обворовать хозяев. Он попадал в квартиры при помощи подбора ключей.

Из трех квартир фигурант похитил плазменные телевизоры. Общий ущерб составил более 100 тысяч рублей. В некоторых эпизодах квартирных краж подозреваемый использовал меры конспирации. пресс-служба МВД по Хабаровскому краю

Оперативники уточнили, что украденную бытовую технику преступник реализовал на рынке города за 30 тысяч рублей. В его отношении ведется уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет. В настоящее время вся похищенная аппаратура изъята и возвращена законным владельцам. Фигурант расследования находится под подпиской о невыезде.

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Фото и видео: МВД по Хабаровскому краю

