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Эксперты оценили предложение создать в России службу пробации
Сегодня, 17:51
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Эксперты оценили предложение создать в России службу пробации

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Эксперты считают, что людям после лишения свободы необходима адаптация.

Владимир Путин одобрил создание в России службы пробации. Она займется адаптацией заключенных к жизни после освобождения из мест лишения свободы. Инициативу прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что тюрьма деструктивно воздействует на психику человека: он теряет социальные и профессиональные навыки. Такому человеку тяжело найти себе место в обществе, поэтому он идет на новое преступление. По данным МВД, с января по август 2021 года 59,4% всех преступлений совершили ранее судимые лица. Эксперты отметили, что это в Норвегии этот показатель держится на уровне 20%. 

В связи с этим создание службы кажется разумной мерой, которая могла бы улучшить криминогенную обстановку в стране и дать осужденным шанс на новую жизнь. 

Фото: Pexels 

Теги: адаптация, тюрьма
Категории: Лента новостей, Новости России,

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