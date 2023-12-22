Житель Домодедово застрелил водителя скорой помощи ракетницей

Нетрезвый мужчина выстрелил в погибшего из сигнального пистолета.

Сотрудники российского Следственного комитета задержали 56-летнего жителя подмосковного Домодедово по подозрению в убийстве 33-летнего водителя машины скорой помощи. В пресс-службе местной прокуратуры отметили, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что трагедия произошла в ночь на 3 февраля в микрорайоне Востряково. Около территории подстанции Территориального центра медицины катастроф между фигурантом расследования и шофером произошла перепалка. Из-за личной неприязни мужчина решил выстрелить в оппонента из сигнального пистолета. Потерпевший скончался на месте от полученных травм. В момент совершения преступления злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый был задержан. Криминалисты ГСУ СК России по Московской области проводят осмотр места случившегося. пресс-служба СК РФ

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Фото и видео: Следственный комитет