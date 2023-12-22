В Омске раскрыли убийство младенца, тело которого нашли в мусорном баке

Женщина избавилась от нежеланного ребенка.

Российские правоохранительные органы по Омской области раскрыли убийство новорожденного ребенка, тело которого было найдено 18 декабря 2023 года в мусорном баке в Омске. Известно, что в данном преступлении подозревается мать младенца. Речь идет о 30-летней местной жительницы. Женщина отвезла к р родственникам в Большереченский район других своих двоих детей, после чего арендовала другую квартиру в административном центре. Это злоумышленница сделала для того, чтобы скрыться от преследования полиции. Однако после установления личности и места проживания подозреваема была задержана оперативниками.

Фигурантка завернула девочку, которая родилась живой и доношенной, в полиэтиленовые пакеты и вместе с иным мусором выбросила в контейнер во дворе дома. Причиной смерти ребенка стала асфиксия. пресс-служба СК РФ по региону

В пресс-службе Следственного комитета по Омской области добавили, что при допросе женщина пояснила, что ребенок был для нее нежеланным. В связи с этим обстоятельством россиянка скрывала от всех беременность. После домашних родов в ванной она решилась утопить новорожденную. Когда девочка в воде перестала подавать признаки жизни, то тело жертвы было выброшено.

В убийстве своего отца на Камышовой улице подозревают 18-летнего петербуржца.

Фото и видео: Следственный комитет России