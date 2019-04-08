Житель Челябинска набросился с ремнем на компанию девушек

Полиция проводит проверку.

Житель Челябинска напал с ремнем на компанию девушек в одном из дворов жилого комплекса города. Об этом информирует телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГУМВД РФ по региону.

Инцидент произошел утром 20 июня. Согласно имеющимся данным, четыре девушки под окнами одного из домов слушали музыку и курили кальян. Это не понравилось местному жителю. На опубликованном в интернете ролике видно, как мужчина подходит к девушкам с ремнем в руках и наносит по ним удары. До этого нападения он потребовал от девушек тишины из окна собственной квартиры.

Мы ему крикнули: "Вы сами сейчас кричите и создаете шум". Он еще раз повторил то же самое. Мы сказали: "Выходите". Минут через десять он пришел и с матом начал сразу же нас бить ремнем. Сначала меня, потом еще одну подругу, а третью он четыре раза ударил и по телу, и по ляшкам. Везде остались следы. У меня очень сильно. комментарий одной из девушек для "360"

По данному инциденту правоохранительными органами проводится проверка. Сообщается, что девушки подали заявление в полицию в отношении напавшего на них мужчины.

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