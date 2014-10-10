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Житель Башкирии привязал собаку к бамперу и волок ее по дороге

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После замечаний и матерных высказываний, пенсионер все же отвязал собаку от машины.

В Башкирии пенсионер привязал собаку к бамперу машины и протащил по асфальту, животное оставило на дороге кровавые следы. Видео инцидента было опубликовано в Instagram телеканала "БСТ".

По словам автора ролика Ильдара Сахабутдинова, он увидел, как пенсионер тащит собаку, и притормозил. После замечаний и матерных высказываний, пенсионер все же отвязал собаку от машины. Он пояснил, что в салоне для животного нет места.

Автор ролика предложил забрать собаку, но хозяин отказался от этого заявления.

Ранее в Петербурге мужчина пострадал, закрывая свою собаку от стаффордширских терьеров.

Фото: Instagram / @saha_davai

Теги: башкирия, собака
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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