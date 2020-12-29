Пьяный "Егор" из Архангельска сообщил о бомбе в "Ленте" у объездной дороги в Петербурге

Правоохранители проверили 25 магазинов торговой сети, однако ничего опасного не обнаружили.

В пятницу, 1 января, в службу "112" позвонил мужчина, который представился "Егором" из Архангельска. Он заявил, что у объездной дороги в магазине "Лента" заложена бомба. Снаряд якобы лежит в одной из ячеек камеры хранения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Стражи порядка проверили 25 магазинов торговой сети, однако ничего опасного не обнаружили. Подозреваемого в телефонном терроризме задержали по месту жительства в Архангельске. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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