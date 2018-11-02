Жириновский рекомендовал Ломакина на пост координатора петербургского ЛДПР

Срок и.о. истекает 30 октября.

Владимир Жириновский рекомендовал Юрия Ломакина на пост координатора петербургского ЛДПР. Срок исполняющего обязанности истекает 30 октября. Об этом сообщает ЗакС.Ру.

Отмечается, что до конца октября пройдет региональная конференция, в ходе которой распустят координационный совет, изберут новый, и он уже утвердит Ломакина.

Юрий Ломакин исполняет обязанности руководителя петербургского ЛДПР с 18 июля. Он пришел на смену Олегу Капитанову после того, как тот приостановил членство партии из-за отказа от мандата депутата ЗакСобрания и перехода в Смольный.

Ранее Жириновский заявил, что Петербург никогда не станет столицей России.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский