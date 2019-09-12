Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Петербург никогда не станет столицей России. Он отметил, что город на Неве находится близко от границы страны, поэтому возвращение ему столичного статуса опасно в военном плане. Об этом пишет "Петербургский дневник".
По мнению лидера ЛДПР, в стратегическом плане было бы удобнее перенести столицу еще восточнее Москвы, к географическому центру России. Однако в ближайшее время этого делать точно не будут, так как в Москве расположена резиденция президента, в ней находятся основные узлы управления страной, финансовый центр.
Ранее мы писали, что Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма.
Фото: Википедия
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