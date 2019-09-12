Он отметил, что возвращение городу на Неве столичного статуса опасно в военном плане.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Петербург никогда не станет столицей России. Он отметил, что город на Неве находится близко от границы страны, поэтому возвращение ему столичного статуса опасно в военном плане. Об этом пишет "Петербургский дневник".

По мнению лидера ЛДПР, в стратегическом плане было бы удобнее перенести столицу еще восточнее Москвы, к географическому центру России. Однако в ближайшее время этого делать точно не будут, так как в Москве расположена резиденция президента, в ней находятся основные узлы управления страной, финансовый центр.

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