Жириновский предложил называть Петербург "по-русски" Петроград

А также объединить Санкт-Петербург с Ленинградской областью.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Санкт-Петербург и Ленобласть, Москву и Подмосковье, а также переименовать Северную столицу в Петроград. Об этом он рассказал на Госсовете по развитию сети автодорог.

Объединение он обосновал тем, что 85 регионов – это много, 40 губерниями по 5 миллионов было бы легче управлять. А Санкт-Петербург нужно назвать "по-русски" Петроград

По словам Жириновского, объединение регионов напрямую связано со строительством дорог. Проблема в том, что через 100 км кончается объект и в другом регионе совсем другой бюджет. Поэтому строительство заканчивается на этом.

Жириновский ранее предложил конфисковывать автомобили за "пьяные" ДТП.

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