Жириновский хочет отказаться от депутатской надбавки к пенсии

Лидер ЛДПР считает, что слуги народа должны получать столько же, сколько и обычные граждане.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался одним из шести депутатов Госдумы, готовых отказаться от надбавки к пенсии. Политик считает, что слуги народа должны получать столько же, сколько и обычные граждане. Об этом сообщает ФАН, ссылаясь на пресс-секретаря главы партии.

По данным источника информации, от надбавки к пенсии откажутся все члены ЛДПР. Жириновский написал бы заявление и сейчас, но его не примут, пока он работает.

Закон, согласно которому депутаты Госдумы могут отказаться от надбавок к пенсии, вступил в силу 25 октября. Речь идет о суммах, кратных 46,6 тысячи рублей за пятилетний стаж работы и 63,5 тысячи рублей за десятилетний стаж. Стоит отметить, что только шесть политиков поддержали этот закон, большинство слуг народа не поддержали идею.

Ранее мы писали, что Жириновский хочет отсудить у Евросоюза триллион евро.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский