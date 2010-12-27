Жириновский хочет отсудить у Евросоюза триллион евро

Глава ЛДПР требует деньги от ЕС за проведение на территории России политического эксперимента по строению коммунизма.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский хочет подать в суд на Евросоюз. Политик намерен отсудить у объединения триллион евро за проведение на территории РФ политического эксперимента по строению коммунизма. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Жириновский отметил, что ЕС просто обязан заплатить русскому народу за этот эксперимент, который привел к многочисленным жертвам и краху традиционных устоев. По словам лидера либерал-демократов, на Западе люди не стесняются отстаивать свои права в суде, и россиянам стоит взять пример с них.

Ранее мы писали, что Грудинин проспорил Жириновскому 100 килограмм клубники.

Фото: ВКонтакте / Владимир Жириновский