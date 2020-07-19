Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Владимир Путин пока не принял решение об отставке Фургала.

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

По информации Владимира Вольфовича назначение может произойти в понедельник сказано в сообщении

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин пока не принял окончательное решение об отставке Фургала.

Ранее мы сообщали о том, что на Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала.

Видео: duma.gov.ru