В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
По информации Владимира Вольфовича назначение может произойти в понедельник
сказано в сообщении
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин пока не принял окончательное решение об отставке Фургала.
Ранее мы сообщали о том, что на Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала.
Видео: duma.gov.ru
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