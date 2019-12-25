Жириновский едва не потерял брюки во время теледебатов

Пресс-секретарь политика заверил, что Жириновский просто поправил ремень со звуковыми датчиками.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский едва не потерял брюки в ходе своего выступления на предвыборных дебатах.

Курьез произошел в прямом эфире телевизионного канала ТВЦ. У политика во время его речи начали спадать брюки. Однако Жириновский не растерялся и начал поправлять предмет одежды, продолжая говорить.

Пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин в беседе с информационным агентством "URA.ru" отметил, что на самом деле на камеру оператора попал момент, когда политик поправил отдельный ремень, на который крепятся передатчики звука. Представитель лидера ЛДПР отверг сообщения, что Жириновский потерял штаны.

Ранее Жириновский прибыл на тройке лошадей на итоговый предвыборный митинг своей партии.

Фото: Telegram / TRCTV