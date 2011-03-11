  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:40
93
shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Жириновский на митинг ЛДПР прибыл на тройке лошадей

0 0

Митинг проходит на ледовой арене.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня, 13 сентября, на итоговый предвыборный митинг партии прибыл на тройке лошадей. Сам митинг состоялся на ВТБ-арене.

Активисты ЛДПР разместились на местах для болельщиков на ледовой арене. Жириновский выступил с речью перед активистами и сказал, что политическая борьба является самой сложной и тяжело, так как нет армии противника, нет и команды спортсменов-соперников. Он добавил, что в данном случае речь не идет о лучших результатах в отдельных дисциплинах.

Жириновский также подверг критике революцию 1917 года, так как незаконно "ночью к власти" приходят только "уголовники, бандиты, мошенники".

Ранее мы писали, что в Петербурге ученики 15 школ ушли на дистанционку из-за ковида и ОРВИ. 

Видео: Telegram/ТАСС

 
Теги: владмир жириновский, митинг лдпр
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии