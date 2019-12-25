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У дороги на Каменку построят новый жилой квартал на площади 1 тыс. га
12 сентября, 12:49
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lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

У дороги на Каменку построят новый жилой квартал на площади 1 тыс. га

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Речь идёт о земле, которая расположена в границах Арцеуловской аллеи, Легковой и Парашютной улиц, также продолжения проспекта Авиаконструкторов.

Комиссия по Генплану города на Неве перевела участки общей площадью 993 га в Приморском районе в зону высокоэтажной жилой застройки. Об этом пишет издание "Коммерсантъ-СПб" со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Речь идёт о земле, которая расположена в границах Арцеуловской аллеи, Легковой и Парашютной улиц и продолжения проспекта Авиаконструкторов, находящегося в стадии проектировки. Территории расположены вблизи дороги на Каменку. Комиссия постановила перевести их из функциональной зоны в зону Ж4, разрешив таким образом строительство многоэтажек от 9-ти этажей в высоту. Планируется, что у новых домов разместят деловые и рекреационные зоны, а также зону транспортной инфраструктуры.

Инициатором строительства стало ООО "Технополе", которая занимается покупкой и продажами недвижимости.

Ранее мы сообщили о том, что Калининскую овощебазу не будут застраивать жильем.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга

Теги: жилое строительство, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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