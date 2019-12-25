Жилищная инспекция запретила ТСЖ очные собрания собственников

Проводить их пока можно только в форме очно-заочного голосования и через ГИС ЖКХ.

Петербургская жилищная инспекция запретила товариществу собственников жилья проводить общие собрания в очном формате. Как рассказали в пресс-службе ведомства, запрет вступил в силу после публикации новой редакции постановления Смольного о коронавирусных запретах. Так, собрания в помещениях и на открытом воздухе численностью более 50 человек проводить нельзя.

В инспекции понимают, что отсутствие общих собраний собственников может сорвать планы текущего и капитального ремонт, создать проблемы УК, однако массовость таких сборов не позволяет проводить их в период пандемии. В жилинспекции рекомендовали проводить собрания в форме очно-заочного голосования и через информационную систему ГИС ЖКХ. Согласно федеральному закону, опубликованному в минувшем мае, такой формат собраний и голосования допустим. Для проведения собраний с использованием ГИС ЖКХ нужно подать в инспекцию заявку на подтверждение функции администратора собрания ТСЖ посредством информационной системы.

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Фото: Piter.TV