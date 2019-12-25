В ЖК "Полюстрово" началось строительство детсада с отделением начальной школы

Объекты планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года.

На территории ЖК "Полюстрово" началось строительство детского сада, совмещенного со зданием начальной школы. Как рассказали в пресс-службе петербургского комитета по строительству, к возведению зданий приступила Группа ЦДС, работы ведутся по линии инвестиционных социальных объектов.

Известно, что садик будет рассчитан на 165 мест, а школа – на сотню. Социальные объекты планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. В трехэтажном здании детсада предусмотрены мелкий бассейн, медкабинет, пищеблок, комнаты для кружков, музыкальный и физкультурный залы, различные хозяйственные кабинеты. В двухэтажном здании начальной школы разместят помимо классов библиотеку, спортзал, медблок.

Отмечается, что и школу, и садик оборудуют лифтами, пандусами, универсальными санузлами, удобными и для маломобильных граждан. На прилегающей территории появятся игровые и спортивные площадки, теневые навесы с ящиками для хранения игрушек, площадка для массовых мероприятий, а также велопарковки и навесы для колясок и санок.

Ранее мы рассказывали, что в Приморском районе Петербурга построят ЖК за 4,4 млрд рублей.

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