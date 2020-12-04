Жилфонд Петербурга начали готовить к зиме

За лето специалисты должны подготовить к зиме 23 808 домов.

Во вторник, 8 июня, в Петербурге стартовала подготовка жилищного фонда города к зимнему периоду, передает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

Работникам управляющих компаний предстоит подготовить к сезону 23 808 домов, в их числе 147 жилых зданий, которые ввели в эксплуатацию в этом году.

По словам чиновника, подготовка состоит из многоэтапного и строгого плана, комплекса мероприятий, в котором принимают участие ряд ведомств и служб. Летом уделят внимание капремонту инженерных сетей. Системы теплоснабжения будут отремонтированы в 300 домах. В порядок приведут крыши, окна, стыки панельных домов.

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Фото: Piter.tv