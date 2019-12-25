Срок работ по созданию музея на Охтинском мысе продлили до декабря

Реализация проекта уже началась.

Во вторник, 8 июня, на встрече членов комиссии, которая примет решение о создании музея на Охтинском мысе, было принято соглашение о продлении срока поручения президента России Владимира Путина до 1 декабря.

В комиссию вошли замминистра культуры Алла Манилова, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, глава комитета по культуре Константин Сухенко, представители "Газпрома", директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие. Мнение каждого члена будет учитываться.

По словам Аллы Маниловой, из контрольного управления президента поступило письмо, согласно которому президент рассмотрел доклад комиссии и решил продлить срок своего постановления, учитывая большой объем работы.

Ранее мы писали, что участники Форума градозащитников Петербурга обратились к Минкульту из-за ситуации с Охтинским мысом.

Фото: Piter.tv