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Срок работ по созданию музея на Охтинском мысе продлили до декабря
Сегодня, 22:27
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Срок работ по созданию музея на Охтинском мысе продлили до декабря

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Реализация проекта уже началась.

Во вторник, 8 июня, на встрече членов комиссии, которая примет решение о создании музея на Охтинском мысе, было принято соглашение о продлении срока поручения президента России Владимира Путина до 1 декабря.

В комиссию вошли  замминистра культуры Алла Манилова, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, глава комитета по культуре Константин Сухенко, представители "Газпрома", директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и многие другие. Мнение каждого члена будет учитываться. 

По словам Аллы Маниловой, из  контрольного управления президента поступило письмо, согласно которому президент рассмотрел доклад комиссии и решил продлить срок своего постановления, учитывая большой объем работы.

Ранее мы писали, что участники Форума градозащитников Петербурга обратились к Минкульту из-за ситуации с Охтинским мысом.

Фото: Piter.tv

Теги: охтинский мыс, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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