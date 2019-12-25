Мощность портов Севморпути удвоят в 2024 году

В 2024 году запуск новых портов "Енисей" и терминала по отгрузке нефти в бухте Север позволят нарастить суммарную мощность портовой структуры Севморпути (СМП) в 36 млн т грузов. Об этом заявил заместитель директора госкорпрации "Росатом" Максим Кулинко.

Компания намерена поучаствовать в реализации федерального проекта "Круглогодичный Севморпуть до 2030 года", который она внесла на рассмотрение. В его рамках мощность портов удвоят к 2024 году, а к 2030-ому мощности и вовсе достигнут отметки в 115 млн т.

На данный момент около 20 млн тонн грузов по СМП приходятся на каботажные перевозки. Кулинко подчеркнул, что для обеспечения северного завоза как можно скорее нужно осуществить спуск на воду примерно 35 грузовых судов.