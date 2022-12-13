В 2023 году Ленобласть подготовит квартиры более чем для 400 детей-сирот

На эти цели бюджет региона выделит 1,2 млрд рублей.

До конца текущего года Ленобласть планирует обеспечить квартирами 419 детей-сирот, достигших совершеннолетия. В казне региона на эти цели заложено 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что при возможности финансирование программы будет расширено. Для наращивания темпов приобретения жилья региональные комитеты по социальной политике и строительству составят заявку на внесение бюджетных правок.

Основная часть участников программы выбирают городскую местность: лишь 14% переселяются на сельские территории.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV