В 2023 году Ленобласть подготовит квартиры более чем для 400 детей-сирот

До конца текущего года Ленобласть планирует обеспечить квартирами 419 детей-сирот, достигших совершеннолетия. В казне региона на эти цели заложено 1,2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что при возможности финансирование программы будет расширено. Для наращивания темпов приобретения жилья региональные комитеты по социальной политике и строительству составят заявку на внесение бюджетных правок.
Основная часть участников программы выбирают городскую местность: лишь 14% переселяются на сельские территории.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Piter.TV
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