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В Ленобласти возродилась "Сойкинская святыня"
Сегодня, 9:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти возродилась "Сойкинская святыня"

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Это один из скитов Александро-Невской лавры.

На юго-западе Ленинградской области возродилась "Сойкинская святыня" – один из скитов Александро-Невской лавры. Об этом рассказали в региональной администрации.

Вместе с церковью святителя Николая Чудотворца, которому без малого 300 лет, этой весной расцвёл сиреневый сад – первый в Ленобласти сирингарий.

администрация Ленобласти

Сейчас храм законсервирован. Деньги на работы были выделены из бюджета 47 региона. Руины Троицкой церкви усадьбы Пятая гора в Волосовском районе Ленинградской области также законсервируют по решению властей.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: скит, храм, церковь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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