В Ленобласти возродилась "Сойкинская святыня"

На юго-западе Ленинградской области возродилась "Сойкинская святыня" – один из скитов Александро-Невской лавры. Об этом рассказали в региональной администрации.
Вместе с церковью святителя Николая Чудотворца, которому без малого 300 лет, этой весной расцвёл сиреневый сад – первый в Ленобласти сирингарий.
администрация Ленобласти
Сейчас храм законсервирован. Деньги на работы были выделены из бюджета 47 региона. Руины Троицкой церкви усадьбы Пятая гора в Волосовском районе Ленинградской области также законсервируют по решению властей.
Фото: администрация Ленобласти
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