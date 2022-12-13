В Ленобласти возродилась "Сойкинская святыня"

Это один из скитов Александро-Невской лавры.

На юго-западе Ленинградской области возродилась "Сойкинская святыня" – один из скитов Александро-Невской лавры. Об этом рассказали в региональной администрации.

Вместе с церковью святителя Николая Чудотворца, которому без малого 300 лет, этой весной расцвёл сиреневый сад – первый в Ленобласти сирингарий. администрация Ленобласти

Сейчас храм законсервирован. Деньги на работы были выделены из бюджета 47 региона. Руины Троицкой церкви усадьбы Пятая гора в Волосовском районе Ленинградской области также законсервируют по решению властей.

Фото: администрация Ленобласти