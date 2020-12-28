Жильцы коммунальной квартиры на Васильевском острове задолжали 300 тысяч рублей за квартплату

Деньги принудительно списали со счетов должников.

Жители коммунальной квартиры на Васильевском острове накопили 300 тысяч рублей долга за квартплату. Как рассказали в пресс-службе УФССП по Петербургу, приставы принудительно списали деньги с банковских счетов должников.

Отмечается, что приставы возбудили три исполнительных производства о взыскании коммунальных платежей, должниками оказались жители дома на 10-линии Васильевского острова. Взыскателем стала коммунальная служба, обслуживающая дом с коммуналками. Добровольно решить проблему с оплатной ЖКС не удалось, поэтому она обратилась в суд. Инстанция встала на сторону компании, вынеся решение о взыскании денег с недобросовестных соседей.

За прошлый год, рассказали в УФССП, приставы взыскали почти 1,8 миллиардов рублей в пользу коммунальных служб.

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Фото: Piter.TV