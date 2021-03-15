Жертвами песчаной бури в Монголии стали шесть человек. Ещё 81 числятся пропавшими без вести. Продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщает телеканал CGTN.
Песчаная буря пришла в Монголию вечером 13 марта. Жертвами стихии стали пятеро пастухов и пятилетний ребёнок.
Власти страны рекомендуют жителям не покидать дома без серьёзной необходимости.
Ранее мы писали, что режим ЧС ввели в шести районах в Туве после землетрясения в Монголии.
Видео: Youtube/NDNews Weather
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