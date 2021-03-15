Власти страны рекомендуют жителям не покидать дома без серьёзной необходимости.

Жертвами песчаной бури в Монголии стали шесть человек. Ещё 81 числятся пропавшими без вести. Продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Песчаная буря пришла в Монголию вечером 13 марта. Жертвами стихии стали пятеро пастухов и пятилетний ребёнок.

Власти страны рекомендуют жителям не покидать дома без серьёзной необходимости.

Ранее мы писали, что режим ЧС ввели в шести районах в Туве после землетрясения в Монголии.

Видео: Youtube/NDNews Weather