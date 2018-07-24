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Жертвами лесных пожаров в Греции стали 50 человек

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В Греческих СМИ сообщили, что число погибших от пожаров возросло до 50. Ранее сообщали о 24 жертвах.

В Греции после сильной жары и засухи разгорелись лесные пожары, которые унесли десятки жизней.

На данный момент известно о 50 погибших. Ранее сообщались, что жертвами пожара стали 24 человека. Сейчас возле Рафина обнаружили еще 26 тел. Местные жители сообщают, что огонь распространялся очень стремительно, и люди попросту не успевали выбраться из домов и спастись. Некоторым удалось выжить только благодаря морю. Там люди и ждали помощи от спасателей.

Власти Греции запросили помощи у других государств, чтобы справиться с лесными пожарами.

Видео: YouTube

Теги: в мире , греция , лесные пожары , лесные пожары в греции , стихия
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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