Жертвами лесных пожаров в Греции стали 50 человек

В Греческих СМИ сообщили, что число погибших от пожаров возросло до 50. Ранее сообщали о 24 жертвах.

В Греции после сильной жары и засухи разгорелись лесные пожары, которые унесли десятки жизней.

На данный момент известно о 50 погибших. Ранее сообщались, что жертвами пожара стали 24 человека. Сейчас возле Рафина обнаружили еще 26 тел. Местные жители сообщают, что огонь распространялся очень стремительно, и люди попросту не успевали выбраться из домов и спастись. Некоторым удалось выжить только благодаря морю. Там люди и ждали помощи от спасателей.

Власти Греции запросили помощи у других государств, чтобы справиться с лесными пожарами.

Видео: YouTube