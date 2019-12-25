В этом году в проекте участвуют Колпинский, Фрунзенский, Василеостровский, Колпинский, Красногвардейский и Невский районы.

Жеребьевки проекта "Твой бюджет - 2021" пройдут 24 и 25 февраля. На этом этапе случайным образом будут отобраны 15 основных и 15 резервных членов бюджетных комиссий. Об этом сообщила пресс-служба комитета финансов Петербурга.

Жеребьевка проводится для того, чтобы исключить любые манипуляции при формировании комиссии. На этот этап проекта приглашаются все, кто в 2021 году подал заявку на сайте "Твоего бюджета", а после объявления районов-участников зарегистрировался на жеребьевку до 23:59 23 февраля. В этом году она пройдет в онлайн-формате. Трансляция пройдет в группе проекта в "ВКонтакте".

Члены бюджетных комиссий занимаются тем, что готовят инициативы к экспертизе, а затем выбирают лучшие проекты, которые получат финансирование.

Ранее Piter.TV рассказал о том, какие предложения поступили в проект в этом году.

Фото: Piter.TV