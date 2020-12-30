Петербуржцы предложили более 900 идей для проекта "Твой бюджет – 2021"

Среди инициатив есть как традиционные и повторяющиеся из года в год, так и необычные.

Петербуржцы подали на проект "Твой бюджет – 2021" уже свыше 900 заявок. Такими данными по состоянию на 3 февраля поделился городской комитет финансов. Суть проекта в предложении горожанами своих инициатив по изменению и улучшению родных районов. Победители, пройдя определенные этапы конкурса, могут получить до 15 млн рублей на реализацию идей.

По традиции, большая часть инициатив в 2021 году касается благоустройства зеленых зон города, таких заявок оказалось 40% от всего числа. Также много идей по установке детских и спортивных площадок, скейт-парков, хоккейных коробок во дворах, площадок для мини-футбола. Большое число заявок поступает на развитие направлений "ЖКХ, дороги, транспорт, парковки, велодорожки, велопарковки, уличное освещение", а также на проекты по раздельному сбору отходов, строительству приютов для животных и площадках для выгула собак.

Среди необычных заявок специалисты отметили замену вывесок на оформленные в петербургском стиле, стройку аэропорта в Курортном районе, установку памятника инопланетянам, а также висячего моста через реку Утка, чтобы связать со школой жилой массив. Творческие петербуржцы предложили также создать гоночную трассу уровня "Формулы 1", колесо обозрения и блошиный рынок на Васильевском острове.

Подать заявки со своими инициативами горожане могут до 15 февраля включительно на официальном сайте "Твоего бюджета".

"Твой бюджет". Что не так с главным общественным конкурсом Петербурга?.

Фото: Piter.TV