Избивающих детей родителей из Петербурга оставили под стражей

Отца детей обвинили в издевательстве над людьми, следствие не исключает, что к этому причастна и мачеха.

Сожительницу отца, постоянно издевавшегося над двумя своими детьми, оставили под стражей. Решение о продлении срока задержания 36-летней женщины принял Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Отца детей обвинили в издевательстве над людьми, следствие не исключает, что к этому причастна и мачеха. Об избиениях полиция узнала после того, как в больницу попала шестилетняя девочка. Ребёнок был наголо побрит и одет был в одежду не по размеру. Также на осмотре на теле девочки нашли синяки, ссадины. Сама она рассказала, что отец и мачеха бьют и её, и её четырехлетнего брата.

Женщина просила избрать домашний арест, либо запрет общения с малолетними детьми. Суд продлил срок задержания до 16 марта.

Родителей, избивавших детей битой, арестовали.