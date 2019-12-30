Избивающих детей родителей из Петербурга оставили под стражей

Сожительницу отца, постоянно издевавшегося над двумя своими детьми, оставили под стражей. Решение о продлении срока задержания 36-летней женщины принял Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Отца детей обвинили в издевательстве над людьми, следствие не исключает, что к этому причастна и мачеха. Об избиениях полиция узнала после того, как в больницу попала шестилетняя девочка. Ребёнок был наголо побрит и одет был в одежду не по размеру. Также на осмотре на теле девочки нашли синяки, ссадины. Сама она рассказала, что отец и мачеха бьют и её, и её четырехлетнего брата.
Женщина просила избрать домашний арест, либо запрет общения с малолетними детьми. Суд продлил срок задержания до 16 марта.
Родителей, избивавших детей битой, арестовали.
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