Родителей, избивавших детей битой, арестовали

Процесс суда проходил в закрытом режиме.

Родной отец и мачеха детей регулярно избивали детей битой, ногами и ремнем. Изувеченную шестилетнюю девочку доставили в больницу 17 января.

В отношении мучителей возбужден ряд уголовных дел: по статье 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий), а также по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Дела объединены в одно производство. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фрунзенский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Максима Бердникова до 16 марта. Срок задержания мачехи детей продлили на 72 часа для предоставления дополнительных документов, подтверждающих обоснованность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Бердниковы обвиняются в истязании, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего.



Ранее мы сообщали, что в Купчино родители избивали детей битой. Заведено уголовное дело.

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