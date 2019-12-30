В Купчино родители избивали детей битой. Заведено уголовное дело

Дети госпитализированы в больницу с тяжкими телесными повреждениями.

17 января полиция узнала о том, что в больницу доставили изувеченную шестилетнюю девочку.

По предварительным данным, подозреваемые в учинённых зверствах - родной отец и мачеха ребёнка. Они систематически избивали девочку ногами и бейсбольной битой, не давая ей возможность получить медицинскую помощь.

Помимо дочери супруги избивали рёмнем и пятилетнего мальчика.

В отношении мучителей возбужден ряд уголовных дел: по статье 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий), а также по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Дела объединены в одно производство.

Ранее мы сообщили, что в Петербургском кадетском корпусе СК РС открыли класс по воспитанию девочек.

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