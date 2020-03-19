Женский футбольный клуб "Зенит" обратился к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса

От лица команды выступили главный тренер Ольга Порядина и полузащитник Екатерина Сочнева.

Главный тренер женской команды "Зенит" Ольга Порядина и полузащитник сине-бело-голубых Екатерина Сочнева записали видео-обращения для болельщиков на официальной странице клуба в VK.

Ольга Порядина заявила о том, что "сейчас нет ничего важнее здоровья". Она просит серьезно отнестись к просьбам врачей и соблюдать правила гигиены. Екатерина Сочнева, в свою очередь, призвала "ограничить приветствующие рукопожатия с другими людьми".

Напомним, 14 марта на стадионе "Газпром-Арена" перед матчем "Зенит" - "Урал" состоялась официальная презентация женской футбольной команды сине-бело-голубых. Она была создана в январе 2020 года и должна была принять участие в новом сезоне чемпионата России.

Ранее к болельщикам "Зенита" обратились главный тренер Сергей Семак и форвард Артем Дзюба.

Видео: VK / @zenitwomen