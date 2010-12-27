На Невском проспекте задержали женщину с ведрами наркотиков

Преступница маскировалась под торговца овощами и ягодами.

В воскресенье, 18 августа, на углу Невского проспекта и улицы Бакунина задержали 42-летнюю женщину, которая торговала наркотиками. Оперативники "купили" у приезжей из Великого Новгорода трехлитровую банку с 60 шприцами внутри. Растительные наркотики специально подготавливали для каждого клиента, сообщила "Фонтанка.ру".

Еще девять таких трехлитровых банок нашли в автомобиле задержанной. Там же стояли и три пластиковых ведра с аналогичным содержимым. По всей видимости, таким образом преступница маскировалась под торговца овощами и ягодами. Не помогло: полиция возбудила уголовное дело за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

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