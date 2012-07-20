Женщину, пострадавшую при обрушении дома, доставят в Южно-Сахалинск

Женщину, пострадавшую при обрушении дома в поселке Тымовское, доставят в Южно-Сахалинск на лечение. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале главы Сахалина Валерий Лимаренко. Чиновник пояснил, что транспортировка выполнена бортом санитарной авиации. Сотружница местной Центральной районной больницы объяснила, что у 75-летней пациентки фиксируются множественные переломы и ранения после ЧП.
Врачи экстренно провели хирургическое вмешательство, тем не менее состояние остается тяжелым. Принято решении о направлении в областной центр. Ее уже ждут профильные специалисты, которые окажут необходимую профессиональную помощь.
Валерий Лимаренко, глава региона
Появилось видео момента взрыва газа в жилом доме на Сахалине.
Фото и видео: Telegram / Лимаренко Brief
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