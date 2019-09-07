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Названы знаки зодиака, "омолаживающие" женщин

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Специалисты рассказали о знаках зодиака, представительницы которых долго не стареют.

Астрологи уверены, что знак зодиака напрямую влияет на женскую молодость. Об это сообщил "МК в Волгограде.ру".

Согласно данным СМИ, женщины со знаком "Скорпиона", "Девы" и "Близнецов"  чаще других удивляют окружающих своей юность. Отмечается, что на это влияет характер представительниц прекрасного пола.

Тем не менее, Piter.TV отмечает, что не стоит забывать об уходе за собой и здоровом образе жизни.

Ранее мы публиковали советы диетологов людям, желающим похудеть.

Видео: YouTube/Реклама крема Veet

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Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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