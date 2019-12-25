Женщина уронила в реку дочь, перебегая ж/д пути через реку Грузинка

В месте, где произошел несчастный случай, запрещено переходить пути.

Накануне, 16 июля, две подруги перебегали железнодорожные пути на мосту через реку Грузинку, в результате чего произошел несчастный случай. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте СК.

Женщина хотела перебежать пути перед поездом, который приближался, но не смогла удержать равновесие и уронила девочку четырех лет в реку. Малышка погибла от травм головы. Отметим, что в данном месте запрещено переходить пути. Грозит ли матери уголовная ответственность, пока неизвестно.

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Фото: pixabay