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Женщина уронила в реку дочь, перебегая ж/д пути через реку Грузинка
Сегодня, 21:03
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smirenny

Женщина уронила в реку дочь, перебегая ж/д пути через реку Грузинка

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В месте, где произошел несчастный случай, запрещено переходить пути.

Накануне, 16 июля, две подруги перебегали железнодорожные пути на мосту через реку Грузинку, в результате чего произошел несчастный случай. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте СК. 

Женщина хотела перебежать пути перед поездом, который приближался, но не смогла удержать равновесие и уронила девочку четырех лет в реку. Малышка погибла от травм головы. Отметим, что в данном месте запрещено переходить пути. Грозит ли матери уголовная ответственность, пока неизвестно. 

Ранее мы писали, что в жуткой аварии на "Коле" погибла женщина.

Фото: pixabay

Теги: несчастный случай, погиб маленький ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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