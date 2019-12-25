В жуткой аварии на "Коле" погибла женщина

Столкнулись две иномарки.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, 17 июля около 15:10 на 88 километре ФАД "Кола" произошло ДТП.

Сообщается, что столкнулись Chevrolet Niva и Nissan X-Trail. В результате аварии пострадала пассажирка "Шевроле": 63-летняя женщина скончалась на месте. Водители 71 и 66 лет, а также пассажирка "Ниссана", 60 летняя женщина, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Отмечается, что машины двигались во встречном направлении. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото: Piter.TV