На Северном проспекте девушка сбила группу детей на пешеходном переходе

Дети получили травмы средней тяжести.

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 17 июля около 16:25 у дома №77 на Северном проспекте произошло ДТП.

Сообщается, что 25-летняя водитель Nissan X-Trail с шестилетним стажем наехала на группу школьников в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Две девочки 11 и 12 лет, а также мальчик 10 лет получили травмы средней тяжести.

Ранее мы писали, что на Новомалиновской дороге горел ангар, где производят мусорные пакеты.

Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте