На Северном проспекте девушка сбила группу детей на пешеходном переходе

По предварительной информации УГИБДД по городу и области, 17 июля около 16:25 у дома №77 на Северном проспекте произошло ДТП.
Сообщается, что 25-летняя водитель Nissan X-Trail с шестилетним стажем наехала на группу школьников в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Две девочки 11 и 12 лет, а также мальчик 10 лет получили травмы средней тяжести.
Ранее мы писали, что на Новомалиновской дороге горел ангар, где производят мусорные пакеты.
Фото: "Дорожный инспектор" / Вконтакте
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