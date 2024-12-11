Петербурженка 4 года проведёт в колонии за то, что ударила гражданского мужа ножом в живот

Ранее она находилась в колонии за смертельное ранение первого мужа.

В Приморском районе Петербурга огласили приговор женщине, которая ударила ножом своего мужа. Об этом рассказали в районной прокуратуре.

В суде установлено, что 1 августа 2024 года подсудимая, находясь по месту жительства в квартире дома по Новой улице, в ходе конфликта на бытовой почве, ударила сожителя хозяйственным ножом в живот. Рана потерпевшего, проникающая в брюшную полость, расценивается как тяжкий вред здоровью.

После этого женщина вызвала скорую помощь, хотя потерпевший её отговаривал, он побоялся, что её посадят. Мужчина заявил следователям, что не имеет претензий к обвиняемой, так как они любят друг друга.

Петербурженке назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В 2015 году женщина была осуждена по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) за совершение преступления в отношении первого мужа и отбыла в колонии 6 лет.

Ранее в 5-м Предпортовом проезде мужчина грозился убить жену и детей.

Фото: Piter.tv