Разбойница с ножом отобрала у петербуженки смартфон на Уткином проспекте

Женщина уже задержана полицией.

В четверг, 6 февраля, в полицию Красногвардейского района Петербурга обратилась 19-летняя петербурженка, сообщившая об ограблении. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД.

По словам девушки, днем в парадной одного из домов по Уткину проспекту к ней подошла женщина и, угрожая ножом, похитила смартфон стоимостью 19 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция уже задержала подозреваемую в хищении 33-летнюю разбойницу.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке обнаружили тело пропавшего иностранца.

Фото: pixabay