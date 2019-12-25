Ранее 40-летний иностранец ушел из дома на Дубковском шоссе и не вернулся.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что в Сестрорецке обнаружили тело пропавшего иностранца. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

В минувшие выходные, 1 февраля, 40-летний иностранец ушел из дома на Дубковском шоссе и не вернулся. Известно, что 5 февраля прохожие обнаружили кутрку пропавшего на расстоянии 7 м от берега Водосливного канала, между домами 9 и 15 по улице Токарева. Одежда иностранца вмерзла в лёд. Позже было найдено и само тело мужчины.

Тело уже опознано родственниками.Обстоятельства гибели приезжего устанавливаются.

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