В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что в Сестрорецке обнаружили тело пропавшего иностранца. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
В минувшие выходные, 1 февраля, 40-летний иностранец ушел из дома на Дубковском шоссе и не вернулся. Известно, что 5 февраля прохожие обнаружили кутрку пропавшего на расстоянии 7 м от берега Водосливного канала, между домами 9 и 15 по улице Токарева. Одежда иностранца вмерзла в лёд. Позже было найдено и само тело мужчины.
Тело уже опознано родственниками.Обстоятельства гибели приезжего устанавливаются.
Ранее мы сообщали о том, что каршеринг перевернулся на крышу у станции метро "Волковская".
Фото:pixabay
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